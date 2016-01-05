T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silopi'de DİHA muhabiri Nedim Oruç ve 36 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanların nereye götürüldüğüne dair henüz bilgiye ulaşılmadı

05 Ocak 2016 19:56

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aralarında DİHA muhabiri Nedim Oruç'un da olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağının 14 Aralık’ta bu yana sürdüğü Silopi'de aralarında Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Oruç'un da olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

DİHA’nın haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Harun Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkartılan çok sayıda kişi Yenişehir'deki kapalı spor salonuna getirildi.

GBT sorgulamasından sonra aralarında DİHA muhabiri Nedim Oruç'un da olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Oruç ve beraberindeki 37 kişinin nereye götürüldüklerine dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Haberde ilçede önceki gün yine spor salonuna getirilen ve gözaltına alınan 20'yi aşkın yurttaşın da Silopi Adliyesi'ne çıkartıldığı bilgisi yer aldı.

ETİKETLER

gözaltısilopişırnaksokağa çıkma yasağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24