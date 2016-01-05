Silopi'de DİHA muhabiri Nedim Oruç ve 36 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aralarında DİHA muhabiri Nedim Oruç'un da olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağının 14 Aralık’ta bu yana sürdüğü Silopi'de aralarında Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Oruç'un da olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

DİHA’nın haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Harun Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkartılan çok sayıda kişi Yenişehir'deki kapalı spor salonuna getirildi.

GBT sorgulamasından sonra aralarında DİHA muhabiri Nedim Oruç'un da olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Oruç ve beraberindeki 37 kişinin nereye götürüldüklerine dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Haberde ilçede önceki gün yine spor salonuna getirilen ve gözaltına alınan 20'yi aşkın yurttaşın da Silopi Adliyesi'ne çıkartıldığı bilgisi yer aldı.