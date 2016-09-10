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Yaşam

Van'da trafo patladı, bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Van'ın Çatak ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Dolbastı mevkisinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi

10 Eylül 2016 19:48

Van'ın Çatak ilçesindeki bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama nedeniyle, bazı köy ve mezralara enerji verilemiyor. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Dolbastı mevkisinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

 

Kesintiler yaşanıyor

 

Patlama sonucu bazı çevre köy ve mezralarda elektrik kesintisi yaşandı. Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, köy ve mezralara geçici olarak enerji verilmesi için çalışma başlattı. Bu arada, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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