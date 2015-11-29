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Yaşam

Van'da trafik kazası; 6 ölü, 5 yaralı

Kaza, sürücünün köpeğe çapmamak için yaptığı manevra sonrası meydana geldi

29 Kasım 2015 10:26

Van'ın Erciş ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih Korkmaz'ın kullandığı 34 BK 2744 plakalı hafif ticari araç, Erçiş-Adilcevaz karayolunda sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada takla attı.

Kazada, sürücü Korkmaz'ın (34) yanı sıra araçta bulunan İbrahim (5), Esmanur (3) ve Evin Çevik (1) ile Mahmut Oral (17) ve Dilek Korkmaz (23) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Melek (22), Bülent (26) ve Gülizar Çevik (2) ile Murat (24) ve Zeynep Oral (48) Erciş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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