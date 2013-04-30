Van'da trafik kazası: 6 ölü

Van-Erciş karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erciş'ten Van'a giden Mehmet Altutar yönetimindeki 34 DL 4994 plakalı karpuz yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şerit değiştirerek karşı yönden gelen Abdurrahman Salazer idaresindeki 65 HD 043 plakalı kamyonetle çarpışan araç, şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler Altutar ve Salazer ile her iki araçta bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi hayatını kaybetti.

Araçlarda sıkışan cenazeler, kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazanın ardından olay yerine giden Van Emniyet Müdürü Ümit Yurdakul, bölgede incelemelerde bulunarak polislerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Cenazelerin, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.