Van'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre kaza, ilçeye bağlı Güzelsu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 AKN 96 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans ve yoldan geçen araçlarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.