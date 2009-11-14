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Yaşam

Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

14 Kasım 2009 21:31

Van'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van-Erciş kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsü belirlenemeyen 34 TH 9017 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Battal Yeşilbaş yönetimindeki 65 DF 533 plakalı minibüsle çarpıştı.

Otomobildeki Nusret Soysana olay yerinde hayatını kaybetti, Necmeddin ve Sıracettin Soysana olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla Van Yüzüncü Yıl Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hafif yaralanan minibüs sürücüsü Yeşilbaş ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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