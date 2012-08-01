T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Van'da toz bulutu uçak seferlerini durdurdu

Güney rüzgarlarıyla taşınan ve dün akşam saatlerinden itibaren Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkari'de de etkili olan toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi

01 Ağustos 2012 16:15

Van'da etkili olan toz bulutu nedeniyle öğleden önce yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Erzurum çevrelerinde toz taşınımı uyarısında bulundu.

Güney rüzgarlarıyla taşınan ve dün akşam saatlerinden itibaren Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkari'de de etkili olan toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin 200 metreye kadar düştüğü kentte, öğleden önce yapılması planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ferit Melen Havaalanı yetkilileri, öğleden sonra yapılacak uçak seferlerinin iptal edilip edilmeyeceğinin ise henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

Uzmanlar, toz bulutu nedeniyle özellikle yaşlı ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Meteorolojiden uyarı


Meteoroloji, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde toz taşınımı uyarısında bulundu.

Yetkililer, vatandaşları görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur yağmuru gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ETİKETLER

vantoz bulutu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24