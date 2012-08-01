Van'da toz bulutu uçak seferlerini durdurdu

Van'da etkili olan toz bulutu nedeniyle öğleden önce yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Meteoroloji, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Erzurum çevrelerinde toz taşınımı uyarısında bulundu.

Güney rüzgarlarıyla taşınan ve dün akşam saatlerinden itibaren Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkari'de de etkili olan toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin 200 metreye kadar düştüğü kentte, öğleden önce yapılması planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ferit Melen Havaalanı yetkilileri, öğleden sonra yapılacak uçak seferlerinin iptal edilip edilmeyeceğinin ise henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

Uzmanlar, toz bulutu nedeniyle özellikle yaşlı ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.



Meteorolojiden uyarı



Meteoroloji, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Muş, Van, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde toz taşınımı uyarısında bulundu.

Yetkililer, vatandaşları görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur yağmuru gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.