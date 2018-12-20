Van'da toprağa gömülü patlayıcı bulundu

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, araziye gömülü plastik patlayıcı, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgüne yönelik Çatak ilçesine bağlı Bilgi Mahallesi Üçüzler Mezrası kırsalında \'Şehit Jandarma Er Bülent Yalçınkaya\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 2 kilogram plastik patlayıcı, 200 gram barut, 3 telsiz, 6 piyade tüfeği şarjörü, 1 zaman ayarlı el yapımı patlayıcı, 1 akımölçer, 2 tüp, 4 fünye, 25 sıvı yağ ve 1 tencere ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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