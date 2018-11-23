Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesi kırsalında,vatandaşın ihbarı üzerine, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çatak İlçesine bağlı Kaçik Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya ait silah ve mühimmat olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren Çatak ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye \'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan\' operasyonu düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof şarjörü ve 73 Kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

Bölgede PKK\'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.



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