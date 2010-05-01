Van'da tipi ambulansı mahsur bıraktı

T24 - Türkiye'nin her yerine hâkim olan yaz havası, Van'da yerini şiddetli kar yağışı ve tipiye bırakmıştı. Kış mevsimim aratmayan bu soğuk ve şiddetli tipinin hâkim olduğu günde, Van'a hasta götürdükten sonra ilçeye geri dönen ambulans ekibi tipide mahsur kaldı.





Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Bahçesaray'dan Van'a hasta götüren Mücahit Ergül yönetimindeki 65 EZ 823 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, sabah saatlerinde ilçeye dönüş yapmak için yola çıktı.





Sürücü Ergül ile ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Uludağ'ın, Van 112 Acil Servis Komuta Merkezine ilçeye gitmek üzere hareket ettiklerini bildirmesinden bir süre sonra ambulanstan haber alınamadı.





Ambulansın ilçeye dönüş yapmadığının komuta merkezine haber verilmesinin ardından Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait 112 hava ambulansı ile Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri harekete geçti.





Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmaları sonucunda, ambulansın Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 990 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı belirlendi.





Ambulansın mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, sürücü Ergül ile ATT Uludağ'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, ambulansın mahsur kaldığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

