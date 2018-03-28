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Van'da terör şüphelisinin evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen R

28 Mart 2018 20:04

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen R.D.\'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt propagandası yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi Kuskunkıran Mahallesi\'nde oturan R.D.\'nin evine polis operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen R.D. gözaltına alındı, evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 G3 piyade tüfeği, 7 G3 piyade tüfeği şarjörü, 190 G3 fişeği, 3 kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 78 kalaşnikof fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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