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Van'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi 

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün toprak altına gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

18 Kasım 2018 16:01

VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünün toprak altına gömdüğü silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi kırsalında şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Kerem Aydın\'ın adını verdikleri operasyon düzenledi. Vatandaşların Akal mezrası kırsalına el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat gömüldüğüne dair ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yere gömülmüş vaziyette, 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 tabanca, 1 piknik tüpü ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 1 uyku tulumu, 1 sırt çantası ve 2 takım terörist kıyafeti ele geçirildi.

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