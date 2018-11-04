Van'da tehlikeli ‘oyun': Karda yolu açtırmak için 112'ye asılsız ihbarda bulunuyorlar

Van’da çok sayıda kişinin kapanan yolların açılmasını sağlamak için 112’yi arayarak asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, günde gelen 7 bine yakın çağrıdan sadece 300'ünün gerçeklik taşıdığını söyledi.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, ekiplerin en büyük sıkıntısının asılsız ihbarlar olduğunu söyleyen Van Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Diş Doktoru Şebnem Kartal, "Kışın, 'Acil hastamız var' diye arıyorlar. Karla mücadele ekipleriyle yolu açıp, gittiğinde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkıyor. Yollarını açtırmak için böyle yapıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın bize karşı duyarlı ve destek olmalarını istiyoruz" dedi.

"Günlük ortalama 7 bin çağrı geliyor, bunun 300'ü asıl vaka"

Vatandaşlardan gelen asılsız ihbarlar nedeniyle ekiplerin işinin zorlaştırdığını ifade eden Doktor Kartal, şunları söyledi:

"Kışın yolların kapalı olması, bizim için çok sıkıntılı oluyor. Biliyorsunuz, bölgemizde kış şartları çok ağır geçiyor. Zorlu arazi koşullarından dolayı yazın dahi hastalara ulaşmakta zorluk çekerken, kışın bu daha da zor oluyor. Özellikle karın en çok yağdığı Bahçesaray ilçesinde ekiplerimizin hastalara ulşaması zor oluyor. Komuta merkezimize günlük ortalama 7 bin çağrı geliyor. Bunun 300'ü asıl vaka. Geri kalan çağrılar, hepsi asılsız ihbarlar. Bu büyük bir oran. Şöyle bir olay da yaşıyoruz zaman zaman. Yolları kapalı olan mahalleler, bize vaka bildirimi yapıyor. Ama, aslında vaka yok. Sadece yollarını açtırmak için böyle yapıyorlar.”

"Hastamız var, doğum yapacak diye vaka bildirimi yapıyorlar..."

112 Komuta Merkezi'nde görev yapan Songül Özkan Santür ise kışın asılsız ihbarlarla başlarının dertte olduğunu söyledi. Van 112 Komuta Merkezi'nin diğer illerdekine göre çalışma şartlarının daha farklı olduğunu belirten Santür, "Burada kış şartları çok şiddetli geçiyor. Tüm bu zorluklara rağmen tüm ekiplerimiz, her türlü vakaya ulaşma çabasında. Kış gelince köydeki vatandaşımız yol açtırma derdine düşüyor. Karayolları ile halledemedikleri kısmı 112 üzerinden asılsız ihbar yaparak yapıyorlar. 'Hastamız var. Doğum yapacak' şeklinde vaka bildirimi yapıyorlar. Bu ihbarlar üzerine karayolları ve belediye karla mücadele ekipleriyle hastaya ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Hasta vakaları için helikopterle gittiğimizde asılsız ihbarlarla karşılaştığımız da oluyor. Tüm vatandaşlarımıza, 112'nin can kurtaran olduğunu, bizi asılsız ihbarlarla meşgul etmemelerini yönünde bilgi verilmesini rica ediyoruz. Asılsız ihbarlar yüzünden gerçek vakaya ulaşamadığımız da oluyor" diye konuştu.