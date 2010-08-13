Van'da tecavüze uğrayan 17 yaşındaki N.Y.'nin adalet talebi karşılıksız kaldı

T24 - Van'da yaşayan 17 yaşındaki N.Y'e tecavüz etmekle suçlanan 34 kişi hakkında dava açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dava açılmasına gerek görülmeyerek; dosyanın rafa kaldırıldığı bildirildi. Suçlanan kişiler arasında AKP Milletvekili Gülşen Orhan'ın akrabalarının da bulunduğu açıklandı.



Adalet Bakanı Ergin, olayla ilgili olarak yalnızca dört şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü, yeterli delil bulunamadığı için de dosyanın kapatıldığını açıkladı.Bianet'te yer alan habere göre;



Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Milletvekili Fatma Kurtulan'ın soru önergesine verdiği yanıtta, "N.Y.'nin şikayeti sonucunda başlatılan soruşturma sonunda yeterli şüphe oluşturacak delillere rastlanmadığı gerekçesiyle 9 Kasım 2009'da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği" belirtildi.



Ergin, Kurtulan'ın soru önergesine verdiği yanıtta, "olayla ilgili olarak dört şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, adı geçen diğer kişiler hakkına herhangi bir isnatta bulunulmadığından soruşturma yapılmadığını" belirtti.



Bakan Ergin, "Olayla ilgili olarak Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi'ne herhangi bir dava açılmadığı, bu nedenle bir yargılama faaliyetinin yürütülmesinin söz konusu olmadığı bildirilmiştir" dedi.



Bakan Ergin ayrıca, işlenen suç sebebiyle yürütülecek soruşturma veya görülecek davayla ilgili tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine ait olduğundan Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmasının söz konusu olamayacağını da belirtti.





70 kişinin adı geçti, 4'ünden DNA örneği alındı



N.Y., ailesi AKP milletvekili Gülşen Orhan'ın babası ve dönemin Bahçesaray Belediye Başkanı olan Naci Orhan'ın evinde çalışırken onlarca kişinin tecavüzüne maruz kalmıştı. 17 yaşındaki N.Y.'nin hamile kaldığı anlaşılınca ailesi işten çıkartılmış, N.Y. Van Emniyet Müdürlüğü'nden koruma talebinde bulunmuştu.



N.Y.'nin emniyete başvurusundan sonra olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. N.Y. ilk ifadesinde, kendisine tecavüz ettiklerini öne sürdüğü 70 kişinin ismini vermişti. Ancak soruşturma dosyasında 34 kişinin adı geçmişti.



Olaya Naci Orhan'ın oğlu Numan Orhan, Yusuf Orhan, Emrullah Orhan, Kemal Seyhan ve Sağlık Ocağı'nda görev yapan bir doktorun da karıştığı öne sürüldüğü halde yalnızca dönemin korucubaşı Kerem Yıldız, Mahmut Yaşa, Kenan Yaşa ve Uğur Görünüş'ten DNA örneği alınmıştı.



Olay gazetelere "34 kişi hakkında dava açıldığı, dört kişiden DNA örneği alındığı ve bu örnekler N.Y.'nin bebeğinden alınan DNA örnekleri ile uyuşmadığı için sanıkların beraat ettiği" şeklinde yansımıştı.





Bakan Kurtulan: Ev sahipleri neden yargı sürecine dahil edilmedi?



Kurtulan da 16 Haziran'da TBMM Başkanlığı'na, Adalet Bakanı Ergin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yargılama sürecinde 34 kişinin adı geçtiği halde neden yalnızca dört kişiden DNA örneği alındığını sormuştu.



"Olayda kimlerin suçu ve sorumluluğu olduğuna ilişkin bir tespit yapılmış mıdır? Mağdure ile ailesinin çalıştığı ev sahiplerinin sorumluluğu tespit edilmiş midir?" diyen Kurtulan, ev sahiplerinin neden yargı sürecine dâhil edilmediğini de öğrenmek istemişti.





Nimet Çubukçu'dan ve Mehmet Ali Şahin'den yardım istemişti



Bu arada, N.Y.'nin dönemin Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'e gönderdiği dilekçelere de yanıt gelmedi. DİHA'dan Sıddık Güler'in haberine göre, N.Y., 2009'un Ocak ve Şubat aylarında Çubukçu ve Şahin'e gönderdiği dilekçelerde, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını ve ailesinin can güvenliği bulunmadığını belirtmişti.





Ölüm tehditleri aldığını söylemişti



N.Y. verdiği bir başka röportajda da haberlerin yayımlanmasından sonra olayı yalanlaması için kendisine önce para teklif edildiğini, ardından ölümle tehdit edildiğini anlatmıştı. N.Y.'nin ailesi de AKP Van Milletvekili Orhan'ın görevlendirdiği bir avukatın kendileriyle görüştüğünü söylemişti.





