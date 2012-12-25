Van'da taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Van'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada, 1'i polis memuru 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu belirtilen ve kimlikleri açıklanmayan iki aile üyeleri arasında, Cumhuriyet Caddesi PTT Sokak'ta tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada, birbirlerine sandalye, taş ve sopalarla saldıran aile üyeleri, çevredeki iş yerlerine de zarar verdi.

Kavganın duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, kavganın ortasında kalan vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Polisin müdahalesiyle son bulan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru ile her iki aileden 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.