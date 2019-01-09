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Van'da takibe alınan araçta kaçak sigara çıktı

VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

09 Ocak 2019 14:52

VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekiplerinin teknik takibe aldığı araçta, 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Gürpınar İlçesi Güzelsu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin gümrük kaçağı sigaları Van merkezine getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, kaçak sigaraları getiren şüphelinin kullandığı aracı, teknik takibe aldı.Güzelsu Mahallesi\'nde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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