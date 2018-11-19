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Van'da takibe alınan araçta 12 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN,(DHA)-VAN'ın Erciş ilçesinde, takibe alınan şüpheli araçta 12 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

19 Kasım 2018 16:06

VAN,(DHA)-VAN\'ın Erciş ilçesinde, takibe alınan şüpheli araçta 12 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Erciş ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasadışı yollarla kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Yapılan takip sonucu,  şüpheli araç Erciş ilçesina bağlı Çelebibağ Mahallesi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 12 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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