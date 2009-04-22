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Yaşam

Van'da şüpheli çanta alarmı

22 Nisan 2009 14:00

Van’da Merkez Bankası yakınına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerinin fünye ile patlattığı paket boş çıktı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Merkez Bankası önünde geceyarısı bir çanta gören banka güvenik görevlileri, bombalı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Gelen Van Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzman ekipleri giydikleri özel giysilerle fünye ile çantayı imha etti. İmha edilen çanta, boş çıktı.

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