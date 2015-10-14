Van'da sokak ortasında çatışma, 1 polis şehit

Van kent merkezinde bugün öğle saatlerinde PKK’lılarla çıkan çatışmada 1 polis de ağır yaralandı. Yaralı polis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay saat 14.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Takip edildiklerini fark eden PKK’lılar polislere ateş açtı. İlk ateşle 1 polis göğsünden ağır yaralanırken, 2 PKK’lıdanbiri ölü ele geçirildi, diğeri yaralı yakalandı.