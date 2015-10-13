Şırnak'ta çatışma: 1 şehit

Şırnak'ta PKK üyelerine düzenlenen operasyonda, açılan ateş sebebiyle Uzman Çavuş İlker Tosun'un şehit olduğu açıklandı. 1 asker ve 2 geçici köy korucusunun da yaralandığını belirten Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"12 Ekim 2015 tarihinde Bölücü Terör örgütü mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyon esnasında, Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, kahraman bir silah arkadaşımız ve kahraman iki geçici Köy Korucumuz da hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal helikopter ile Şırnak Asker Hastanesine tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu hain saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırılarda yaralanan Kahraman silah arkadaşımız ve geçici Köy Korucularımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Baba evine ateş düştü

Terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İlker Tosun'un Aksaray'daki babaevine acı haber ulaştırıldı.



Görevliler, haberi vermek için şehit Tosun'un Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesindeki babaevine gitti. Haber üzerine şehidin annesi Hatice Tosun fenalaştı. sinir krizi geçiren Hatice Tosun ile yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.