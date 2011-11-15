-Van'da soğuk hava etkisini sürdürecek ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Deprem bölgesi Van'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi yarın parçalı ve çok bulutlu, çevreleri de hafif kar yağışlı geçecek. Van'da hava, 17 Kasım Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı olacak. Havanın, 18 Kasım Cuma günü ise parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Bölgede, 3 gün boyunca sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.