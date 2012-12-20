Van'da silahlı kavga: 3 ölü

Van'da akraba olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan kavgada silahların devreye girmesiyle çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başkale'ye bağlı Erenler köyünde akraba oldukları belirtilen iki aile arasında kavga çıktı.

Büyüyen ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada, İ.D. ve Y.D. kardeşler, amcaları Hıdır D. ile amca çocukları Hamit, Cengiz, Abdülkerim ve Kadir D'ye silahlarla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Kadir D. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hıdır, Hamit, Cengiz ve Abdülkerim D, köylüler tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Abdülkerim ve Cengiz D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hamit D. ise ameliyata alındı. Hıdır D, Van Eğitim Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanelerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erenler köyüne giderek olayla ilgili inceleme başlattı.