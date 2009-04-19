Van’da silahla kavga: 3 yaralı

Van'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nde Yaşar A. ve oğlu Uğur A, alacak meselesi nedeniyle A.S. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S, Yaşar A. ve oğlu Uğur A'yı silahla ateş ederek ayaklarından yaraladı. Silah sesini duyan ve daha sonra kavgaya karışan Yaşar A'nın yakını Çetin T. de A.S'nin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İpekyolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yaşar A. ve Uğur A, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili A.S'nin gözaltına alındığı bildirildi.

