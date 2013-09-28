Van'da sigara kaçakçıları askerle çatıştı

Van'ın Başkale İlçesi Güroluk Köyü'nde sigara kaçakçılarıyla jandarma arasında gerginlik yaşandı. Kaçakçıkların attığı taşla bir askerin başından yaralanması üzerine jandarmanın açtığı uyarı ateşiyle 3 kaçakçı da ayaklarından yaralandı.

Doğan Haber Ajans'ında yer alan Engin Ertürk'ün haberine göre, olay, bugün öğlen saatlerinde Başkale İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Güroluk Köyü yakınlarında meydana geldi. Kontrol noktalarına yakalanmamak için kaçakçıların kullandığı bölgede önlem alan jandarma ekipleri, sigara kaçakçısı oldukları ileri sürülen Orhan B., Erdal A. ve Kayhan D.'nin bulun aracı durdurdu. Jandarma ekipleri, zanlıların araçta bulunan kaçak sigaraları almak istediği sırada ise gerginlik yaşandı. Bu gerginlik sırasında bir asker atılan taşla başından yaralandı.

Bunun üzerine jandarma 3 kişinin ayaklarına doğru ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, 3 zanlı ayaklarından yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Van'a sevk edilirken, hastane önünde de gerginlik yaşandı. Olayı haber alan çok sayıda kişinin hastane önüne gelmesi üzerine polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. İlçede ise kepenkler kapatıldı.