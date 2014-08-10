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Politika

Van'da sandık başkanı bıçakla yaralandı

Muradiye'de HDP ile AKP'liler arasında çıkan kavgada sandık başkanı bıçakla yaralandı.

10 Ağustos 2014 19:07

Van'ın Muradiye İlçesi Babacan Mahallesi'nde HDP ile AKP’liler arasında çıkan kavgada sandık başkanı bıçakla yaralandı.

DHA’nın haberine göre, Muradiye'nin Babacan Mahallesi'nde oy kullanma sırasında bir anda HDP'liler ile AKP'liler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda her iki partinin mensupları bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı ayırmaya çalışan sandık başkanı E.D. kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. E.D. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma, olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

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