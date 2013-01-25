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Yaşam

Van'da 'sahte karne' operasyonu

Van'da, notları kötü olan öğrenciler adına sahte karne düzenleyen bir işyerine yapılan baskında, 20'si baskıya hazır 68 sahte karne ele geçirildi

25 Ocak 2013 23:36

Van polisi notları kötü olan öğrencilere sahte karne hazırladığı tespit edilen bir işyerine baskın yaptı. İşyerinde bekleyen çok sayıda öğrenciyle karşılaşan polis, 4 işyeri çalışanını gözaltına aldı.

Van'da, notları kötü olan öğrenciler adına sahte karne düzenleyen bir işyerine yapılan baskında, 20'si baskıya hazır 68 sahte karne ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali İşler Büro Amirliği ile Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde, 'notları kötü olan öğrencilere sahte karne hazırlandığı' yönünde bilgiye ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sanat Sokağı'nda bulunan iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde bekleyen çok sayıda öğrenci ile karşılaşan ekiplerin yaptığı aramada, 20'si baskıya hazır 68 adet sahte karne bulundu.
Sahte karne hazırladığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına alan polis, iş yerindeki bilgisayar hard diskleri ile renkli fotokopi ve dijital baskı makinelerine de el koyarak, iş yerini mühürledi.

Soruşturma sürüyor.

 

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