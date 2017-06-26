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Çevre

Van'da sahile binlerce ton hafriyat döktüler!

Van Çevre Derneği Başkanı: "Dökülen hafriyatların geri dönüşüme girmesi gerekirken, sahile yığınak yapıldı

26 Haziran 2017 21:30

Van Erciş Belediyesi'ne bağlı Kasmabağı-Gölağzı sahiline binlerce ton moloz döküldü. Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, "belediyenin özel şirketlerin molozlarını sahile dökmesine izin verdiğini belirterek suç işlediğini ve bu duruma sessiz kalınmaması gerektiğini" söyledi. 

Van'ın Erciş ilçesi Kasmabağı-Gölağzı sahili özel şirketlerin tehdidi altında. Kayyım atanan Erciş Belediyesi, Hafriyat Yönetmenliği’ni hiçe sayarak, özel şirketlerin molozları sahile dökmesine müsaade ediyor. Görüntü kirliliği yaratan hafriyat atıkları, aynı zamanda Van Gölü'ndeki canlılara büyük zararlar veriyor. 

dihaber'in haberine göre, hafriyatın dökülmesine tepki gösteren Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, Erciş Belediyesi’nin Hafriyat Yönetmeliği’ni ihlal ettiğini söyledi. Hafriyat Yönetmeliği’nin belediyenin sorumluluğunda olduğunu, dökülen hafriyatın belediyenin gözetiminde gerçekleştiğini ifade eden Kalçık, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Kalçık, dökülen hafriyatların geri dönüşüme girmesi gerekirken, sahile yığınak yapıldığını kaydetti. 

"Erciş Belediyesi suç işliyor"

Binlerce ton hafriyatın belediye bünyesinde Van Gölü'ne sıfır bir şekilde döküldüğünü söyleyen Kalçık, "Belediye Başkanları tarafından bir hafriyat alanı oluşturulup o hafriyat alanlarının da geri dönüşümünün oluşturulması gerekiyor. Beton kütleleri, evsel atıklar göle sıfır bir şekilde dökülüyor. Bu en başta gölde yaşayan canlılar için tehlikedir. Geri dönüşü olmayan bir suçtur. Çevre Kanunu ilgili maddesinde derki, 'Çevreye kirleten yetkili gerekçe sunmaksızın suçludur'. Erciş Belediyesi suç işliyor, katliam yapıyor" dedi. 

"Kendi reklamını yapıyor"

Erciş Belediyesi'ne atanan kayyım Mehmet Şirin Yaşar'ın kendi reklamını yapmak dışında hiçbir icraatının olmadığını sözlerine ekleyen Kalçık, "Yetkililer bir yandan çevre kirliliğini tam gaz sürdürürken, bir yandan da kendi reklamlarını yapıyor. Hafriyat Yönetmenliği'ni uygulamayan bir belediye başkanına bizler belediye başkanı demeyiz. Van Gölü'nün pisliğe dönüşmesine neden olanlar da bu yetkililerdir" diye konuştu. 

"Sessiz kalmayalım"

Demokratik kitle ve sivil toplum örgütlerinin ve çevrecilerin yaşanan çevre katliamına sessiz kalmaması gerektiğini dile getiren Kalçık, sessiz kalınması durumunda geri dönüşü olmayan bir doğa katliamı ile karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı. Kalçık, "Bugün buraları talan edenler yarın çekip gidecekler. Ancak geriye elimizde savunacağımız değerlerimiz kalmayacak. Geç olmadan herkes elini vicdanına koyup, ses olsun" ifadelerini kullandı.

Hafriyatın denize, göle ve akarsuya dökülmesi yasak


18 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Hafriyat Yönetmeliği'ne göre, hafriyat toprağı ile inşaat-yıkıntı atıklarının üretici ve taşıyanlar tarafından belediyelerin veya mahallinin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaklanmış; faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kişi kurum ve kuruluşların ise bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediye/ mahalli en büyük idari amirine başvurarak gerekli izinleri almaları ve atıkların yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara bu mercilerin göstereceği geri kazanım-depolama sahasına taşınmalarını sağlamaları gerektiğini hüküm altına almıştır.

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