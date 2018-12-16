Van'da PKK'nın 3 odalı sığınağı bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kış için hazırladığı 3 oda ve bir tuvaletten oluşan sığınak tespit edildi. Sığınakta, kıyafet, sağlık malzemeleri, mutfak tüpü, battaniye, kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik Başkele ilçesine bağlı Tahılköy Mahallesi kırsalında \'Şehit Jandarma Er Emin Arı\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde içerisi kum doldurulmuş 300 çuval, 36 metre profil demiri, 32 sandviç panel bulunan kullanmaya hazır 3 oda ve bir tuvaletten oluşan sığınak tespit edildi. Sığınakta, 4 takım terörist kıyafeti, 50 metre kablo, 5 ampul, 2 fener, 3 kilogram toz şeker, 3 koli bandı, 3 güneş gözlüğü, muhtelif sağlık malzemesi (enjektör, flaster bant vb.), 3 battaniye, 5 değişik ebatlarda branda, 2 boş teneke, 1 kantar, 6 kalem pil, 3 çift terlik,1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildi.Sığınak güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.



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