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Van'da PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi

17 Haziran 2018 15:36

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.
​Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erciş İlçesi Aladağlar bölgesinde PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, PKK\'lı teröristler tarafından kullanıldığı saptanan sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 1 takım terörist kıyafeti, 3 çift çorap, 4 çift spor ayakkabısı, 2 çaydanlık, 9 paket sigara, 1 bardak, 1 kaşık, 1 makas, 1 çakı, 1 diş fırçası, 1 diş macunu, 2 tarak, 4 tıraş makinesi başlığı, 1 tıraş makinesi, 1 kutu tıraş makinesi yağı, 1 tıraş makinesi pili, 1 jelikan kapağı, 1 patlamış ampul başlığı ele geçirildi. 
Yaşam malzemeleri ve sığınak imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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