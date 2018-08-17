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Van'da PKK sığınağı bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde 3 gün  gün önce 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu'nda, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör

17 Ağustos 2018 14:35

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde 3 gün  gün önce 1 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\'nda, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK\'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, silah. mühimmat, el bombaları, C4 plastik patlayıcı, giyim, dijital metaryaller ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi\'nde 3 gün önce  \'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu\' düzenledi. 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK\'lıların kullandıkları sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 roket başlığı (el yapımı patlayıcı olarak kullanılmak üzere düzenek haline getirilmiş), 2 el bombası, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 40 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 16 tabanca fişeği, 50 gram C4 plastik patlayıcı,6 pil bloğu, 30 pil, 400 metre kablo,çok miktarda elektrikli fünye, 2 dürbün, 5 çift terörist kıyafeti, çok miktarda  örgütsel döküman, dijital ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon bölgesinde bulunan, ancak bölgeyi terk ederek, kaçacak yer arayan diğer teröristlerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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