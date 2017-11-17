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Van'da PKK sığınağı bulundu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da jandarma ekipleri, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak buldu

17 Kasım 2017 12:55

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da jandarma ekipleri, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınak buldu. Sığınakta örgüte ait el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erciş İlçesi Doluca Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyon sırasında PKK/KCK terör örgütüne ait bir sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak içerisinde, 16 adet 100 metrelik kablo, 5 akü, 3 dolu piknik tüpü, 2 piknik tüpü başlığı, 5 kilogram otlu peynir, 5 adet 180 litrelik jelikan bidon içerisine istiflenmiş vaziyette, 40 gramlık baton çikolata, 20 gramlık muhtelif çeşit konserve, 5 litre sıvı yağ, 1 kilogram tahin, 4 adet 500 gramlık çay, 500 gram pul biber, 10 kilogram küp şeker, 10 kilogram makarna, 2 kilogram dut pekmezi, 6 bisküvi, 2,5 kilogram siyah zeytin, 10 su bardağı, 1 çaydanlık, 5 boş pet şişe, 1 tencere, 1 tava, 10 kaşık ve çatal, 16 çorap, 1 kazma, 1 kürek, 1 murç, 1 balta, 1 keser, 3 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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