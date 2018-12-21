T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 'PKK propagandası'na 6 gözaltı (2)

HDP VE DBP İL BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede ile DBP İl Başkanı Ökkeş Kava'nın da gözaltına alındığı belirtildi

21 Aralık 2018 14:29

HDP VE DBP İL BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede ile DBP İl Başkanı Ökkeş Kava\'nın da gözaltına alındığı belirtildi. 
Terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu pankartla yürüyüş düzenledikleri ve terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi arasında bulunan HDP\'li Dede ile DBP\'li Kava\'nın emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HDP VE DBPBAŞKANLARI DA GÖZALTINDA VanEmniyet MüdürlüğüHDP VanBaşkanıDedeDBPKavaPKKKCKHDP DedeDBP KavaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24