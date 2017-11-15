Van'da, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

VAN, (DHA) - VAN’ın Özalp İlçesi’nde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, PKK/KCK\'ya yönelit, Sarıköy Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, kalaşnikof mermileri ve bu silaha ait şarjör, 7.65 milimetre çapında mermi, 9.65 milimetre çapında mermiler, G3 piyade tüfeği mermileri, dürbün, 6 tabanca şarjörü, 4 tabanca kabzası, 17 tabanca mermisi, 118 kurusıkı tabanca mermisi, piyade tüfeğini sıfırlama aparatı, 9 tabanca kılıfı ve propaganda unsuru içeren duvar saati ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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