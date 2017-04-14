Van'da patlama; 2 şehit

Van'da Kacit Köyü yolunda güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması sırasında saat 15.30'da patlama meydana geldi. Patlamada 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu.

DHA’da yer alan habere göre, Van'ın Çatak İlçesi'nin Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçleri arama tarama çalışması yaparken bugün saat 15.30'da patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, PKK'lılarca menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu şehit oldu. Olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi. Patlamayı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.