Van'da otobüslerde elektronik bilet uygulaması hayata geçti

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, belediye otobüsleri ile özel halk otobüslerinde kullanılacak elektronik bilet \'Belvan Kart\'ı tanıttı. Zorluoğlu, otobüslere binerken, şoförden bilet satın alma devrinin kapandığını anlatırken, \"Van Büyükşehir Belediyesi artık modern, teknolojik imkanları da sonuna kadar kullanarak, ulaşım sisteminde tam bir modernizasyon yapıyor ve elektronik akıllı bilet ve durak uygulamasına geçiyoruz\" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüsler ile özel halk otobüslerinde kullanılacak olan elektronik bilet \'Belvan Kart\' uygulamasının tanıtımı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu tarafından gerçekleştirildi. İskele Caddesi, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen tanıtım programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Zorluoğlu, konuşmasında, 2017 yılının Van için huzurlu ve bereketli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

\"Van\'da canlı, bereketli, huzurlu bir yeri geride bırakıyoruz. 2017 yılı Van için, Van esnafı için, Van halkı için, yatırımcılar ve iş adamları için oldukça güzel geçti. Devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşu ve alanda bizlere sağladığı ilave imkânıyla ve Van halkının desteği ile Van\'da terörle mücadele de altın bir yıl yaşadık. Çok önemli operasyonlar yaptık, terör örgütünün vatandaşımızın günlük hayatını etkileyecek baskılarını bertaraf ettik. Huzur ve güven ortamı da birçok güzelliği Van\'a geri getirdi. Sadece İran\'dan Van\'a 500 bine yakın turist geldi. Huzur olmayan yerde, kendini güvende hissetmeyen insanların buraya gelmesi mümkün değil.\"

Son 1 yıl içerisinde belediye olarak önemli hizmetler yaptıklarını belirten Zorluoğlu şöyle konuştu:

\"Şehrin gelişmesi, kalkınmasında yerel yönetimlerin, belediyelerin, çok önemli bir fonksiyonu var. Bu manada geçtiğimiz 1 yıl içerisinde Van gerçek hizmetlere, gerçek belediyeciliğe kavuştu. Bir süreden beri Van\'da bu hizmetler unutulmuştu. Hizmet yerine ideolojik kamplaşmalar vardı, milletin vergisinden kesilerek milletin hizmetine sunulması gereken kaynakların terör örgütlerine, dağa kırsala gönderilmesi vardı. İsabetsiz, vatandaşın gündeminde olmayan birtakım alakasız hizmetler vardı. Son 1 yıldır gerek büyükşehir belediyesi olarak gerek ilçe belediyeleri olarak hakikaten çok önemli hizmetlerle halkımızı buluşturduk. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu yıl 600 kilometrenin üzerinde sıcak asfaltı bu şehrin mahallelerine, köylerine ulaştırdık. Hükümetimizin desteğiyle yapacağımız projelerin kaynağını temin ettik. 100 milyon TL\'ye yakın sırf atık su arıtma tesisi için para aldık. Bu tesis son teknoloji ile yapılacak. Biz de bu tesisi yerinde yapabilmek için VASKİ\'yi görevlendirdik. Projemiz hazır, start veriyoruz. Bu ay içerisinde ihalesini yapıyoruz. Yıl bitmeden inşaatına başlayıp, en geç 2 yıl içerisinde Van\'a 2050 yılına kadar yetecek, 1 milyon nüfusun kanalizasyonunu bütünü ile arıtıp tertemiz bir şekilde Van Gölü\'ne verecek arıtma tesisine kavuşuyoruz.\"

\'BELVAN KART\' KULLANILACAK

\'Belvan Kart\'la ilgili bilgiler de veren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, \"Bugün burada Van halkını yeni bir hizmetle tanıştırıyoruz. Halk otobüslerimizde ve belediye otobüslerimizde artık \'Belvan Kart\' kullanılacak. Artık otobüslere binerken, şoförden bilet satın alma devri bitmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi artık modern, teknolojik imkânları da sonuna kadar kullanarak, ulaşım sisteminde tam bir modernizasyon yapıyor ve elektronik akıllı bilet ve durak uygulamasına geçiyoruz. Bu sistem belediye de yol gösterecek, kaç tane yolcu, nereden, hangi duraktan biniyor, yoğunluk nerede oluyor, hangi saatlerde oluyor; biz de buna göre otobüslerimizin güzergâhlarını belirleyeceğiz, yoğunluklarını saatlerini değiştireceğiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI