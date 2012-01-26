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Yaşam

Van'da orta hasarlı binalar yeniden inceleniyor VAN (A.A)

26 Ocak 2012 16:54

-Van'da orta hasarlı binalar yeniden inceleniyor VAN (A.A) - 26.01.2012 - Van Valisi Münir Karaloğlu, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Sakarya üniversiteleri ile yapılan protokol gereği hasar tespit çalışmalarında orta hasarlı grubuna giren 11 bin 317 konut veya binadan karot almak suretiyle yeni bir inceleme yaptıklarını bildirdi. Münir Karaloğlu, merkez Şabaniye Caddesi üzerinde incelemelerini sürdüren öğretim üyelerini ziyaret ederek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Karaloğlu, ''İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Sakarya üniversiteleri ile yapılan protokol gereği hasar tespit çalışmalarında orta hasarlı grubuna giren 11 bin 317 konut veya binadan karot almak suretiyle yeni bir inceleme yaptırıyoruz'' dedi. Karaloğlu, bu çalışmanın söz konusu hasarlı konutların hangi şartlarda güçlendirilerek oturulabileceği noktasında vatandaşları bilgilendirmek için yapıldığını dile getirerek, ''Hocalarımız 11 bin 317 konut veya binadan karot almak suretiyle yapacakları bu teknik çalışma sonrasında bize bir rapor sunacaklar. Bu çalışma sonucunda inceledikleri konutlar veya binalara tekrar orta hasarlı raporu verebilecekleri gibi, 'bu bina orta hasarlı denmiş olmasına rağmen ama hafif hasarlıdır' veya 'bu bina gerçekten orta hasarlıdır ancak güçlendirilerek kullanılabilir' diyebilirler. Bu çalışma sonunda biz de, vatandaşlarımıza detaylı bir bilgilendirme yapacağız'' diye konuştu. Vali Karaloğlu, Erciş'teki incelemelerini tamamlayan öğretim üyelerinin Van merkezdeki mahallelerde yoğun bir çalışmayla incelemelerini sürdürdüklerine işaret etti. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Piroğlu ise binalardan alınan numunelerle beton kalitesini değerlendirdiklerini belirterek, iyi bir sonuç elde etmek için her binadan en az 3 numune aldıklarını söyledi.  Malzeme ile ilgili bilgiyi tamamladıktan sonra ana taşıyıcı sistem, yani deprem açısından binanın dayanımını belirlediklerini anlatan Piroğlu, ''Betonarme binada kolonlar, perdeleri saptıyoruz. Sonra depremdeki yatay kuvvetlerdeki dayanımını ve performansını birinci derecede etkileyen plandaki düzensiz çıkmalara bakıyoruz. Daha sonra düşey doğrultudaki düzensizlikleri örneğin bizim zayıf kat, yumuşak kat ediğimiz kısa kolon düzensizlikleri saptamaya çalıyoruz'' dedi.

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