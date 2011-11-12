Van'da ölen doktor Miyazaki: Japonya depremi yardım etme tutkumu güçlendirdi

T24 - Van’da 23 Ekim’deki deprem felaketinin ardından Türkiye’ye gelerek depremzedelere yardım elini uzatan Dr. Atsushi Miyazaki (41), 5.6’lık depremden kendisini kurtaramadı.





Kaldığı Bayram Oteli’nin yerle bir olması sonucunda hayatını kaybeden Miyazaki’yi, mart ayında Tohuku’da yaşanan depreminin etkilediği ortaya çıktı.



Hürriyet'in haberine göre; Miyazaki, haziranda Japon Association for Aid and Relief’e (AAR) yaptığı başvuruda, Tohuku depreminden nasıl etkilendiğini ve dünyada yardıma ihtiyacı olan insanlar için bir şeyler yapması gerektiğini anlatmıştı. Kendini barışın inşasına adayan Miyazaki, daha önce Filipinler’e insani yardım sağlayan bir sivil toplum kuruluşunda görev yapıyordu. Haziran ayında AAR’ye başvuran Miyazaki, ağustos ayında Tokyo’daki merkez ofiste eğitime başladı, 1 Eylül’de eğitimini tamamlayarak AAR’nin üyelerinden biri oldu. Miyazaki, AAR’ye başvuru mektubunda uluslararası işbirliği ve özellikle acil durum yardımı konusundaki görüşlerini belirtmişti. AAR’nin internet sitesinde yer alan Miyazaki’nin başvuru mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

Dayanışma için



“Japonya’daki son depremin ardından sadece gelişmiş ülkelerden değil, gelişmekte olan ülkelerden de gelen pek çok yardım ülkeler arasındaki dayanışmanın dünyayı nasıl ayakta tuttuğunu bir kez daha anlamamı sağladı. Dünyada acil yardıma ihtiyacı olan insanlar için ne yapabileceğimi uzun uzun düşündüğümde organizasyon, halkla ilişkiler ve önceki işlerimden edindiğim savunma özelliklerini nasıl özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında kullanabileceğimi şekillendirdim. Yüksek lisansımda çatışmaların çözümü üzerine uzmanlaştım ve ilgi alanım barışın inşasıydı. Tohuku’daki depreme tanıklık etmek, dünyada zor durumda bulunan insanlara yardım etme tutkumu güçlendirdi ve ben bunun barışın inşasına katkısı olduğuna inanıyorum. AAR bu tür faaliyetlere adanmış bir örgüttür ve bu nedenle sizlerle çalışmak istiyorum.”

Dolarları kaldı



Depremde hayatını kaybeden Japon doktor Atsushi Miyazaki’nin enkazda bulunan çantasından pasaportu, not defteri ve yüklü miktarda dolar da çıktı. Sivil savunma ekipleri paraları sayarak tutanakla polise teslim etti.

Kabullenemiyoruz



Tokyo’daki merkez ofisinin yanı sıra Türkiye’de de Miyazaki ile birlikte çalışan AAR üyesi Yumeka Ota, kuruluşun internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Miyazaki işine olan adanmışlığı ve gayretli tutumunun yanı sıra her zaman düşünceli ve güler yüzlü bir insandı” ifadelerine yer verdi. AAR Başkanı Yukie Osa da Miyazaki’nin kariyerinde ve yapmayı planladığı işlerde çok başarılı bir insan olacağını düşündüklerini belirterek, “Acı ölümünü hâlâ kabullenemiyoruz. Ailesine ve duacılarına en derin üzüntülerimizi iletiyoruz” dedi.

Ailesi şokta



Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Miyazaki’nin ve arkadaşlarının AAR faaliyetleri kapsamında Türkiye’de bulunduklarını belirterek, cenazesinin AAR’nin yapacağı organizasyonla Japonya’ya götürüleceğini belirtti. AAR yetkilileri, cenazeyi almak ve gerekli işlemleri yapmak üzere bir üyenin Türkiye’ye yola çıktığını bildirdi. Aynı yetkililer Miyazaki’nin ani ölümünden dolayı ailesinin şokta olduğunu belirterek, “Acılarına saygı duyuyoruz” dediler.

