'Van'da okulların tamamı yarın açılacak'

Atalay, Van'da düzenlediği basın toplantısında, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Van 100. Yıl Üniversitesi ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan Bakan Atalay, şunları söyledi:''Biz, 100. Yıl Üniversitesini Van'da eskisinden daha güçlü durumda hayatiyetini sürdürmesini çok önemsiyoruz. Onun için yani araştırma hastanesini hızlandırdık. Şu anda, üniversite yönetimine bu tür çalışmalardan ayrı olarak 67 milyon TL kaynak aktarıldı bütçeden... Hem binaların yenilenmesi, hem hastanenin tamamlanması hem üniversitenin eğitime güçlü devam etmesi için böyle bir öncelik verdik. Van hastanesi bu yılın ilk aylarında yeni araştırma hastanesi hizmete açılacak. Zaten tıp fakültesi ve dişçilik fakültesi eğitime biliyorsunuz başladı, diğerleri de yavaş yavaş başlayacaklar. Özellikle yurt konusuyla da ilgileniyoruz, yani üniversitemizin ihtiyaçları tamamen karşılanıyor.''Beşir Atalay, yarın ilk ve orta öğretim kurumlarının eğitime başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:''Yarın, 2 Ocak tarihinde ilk ve orta öğretim, eğitime başlayacak bildiğiniz gibi. Böylece Van ve Erciş köyleri dahil her yerde eğitime başlanmış olacak. Kalıcı konutların yapıldığı yerler, bugün gördük doğrusu çok güzel şehircilik örneği yerler olacak orası. Çevre düzeni, ticaret merkezleri, okulları camisiyle her yeri tamam. Bugün inceledik, orada 9 tane de okul yapılıyor, 5 tane cami, 5 tane ticaret merkezi yapılıyor. Orada kendine yeterli çok güzel yerleşim alanları olacak, Van'ın çok tercih edilen yerleri olacak.Bir konu vardı, küçük sanayi sitemiz, oranın tekrar işlevine kavuşması bizim için önemli. Orası küçük esnafın çalıştığı yer. Oranın bazı sorunları vardı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız TOKİ ile görüşmesini yaptı, kararları verildi. Hızlı şekilde yıkılması gereken yerler var. Yıkılanların yerine yenisi yapılacak. Yani çok hızlı şekilde bahar gelmeden iş hayatının orada canlanmasını istiyoruz.Bir de şehir içinde çok sayıda cami hasar gördü, bu camiler üzerinde Diyanet İşleri Başkanlığımız çalışmalarını sürdürüyor.Yardım hesaplarımızdan birisi Başbakanlıkın, birisi Kızılay, diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığınındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yardım hesabındaki kaynakları yıkılan camilerin onarılması yönünde kullanacak. Erciş ve Van'da örnek birer güzel cami de yapacak.''AFAD olarak, genel olarak bakıldığında şu ana kadar üniversiteye gönderilen hariç nakit olarak Valilik ve diğer kurumlara 96 bin 500 bin TL nakit para gönderdiklerini dile getiren Atalay, şu bilgiyi verdi:''Yardım hesabında toplanan 302 milyon 400 bin TL'dir. Bunları da her seferinde sizlere açıklıyorum. Bunların Başbakanlık hesabında 203 milyon, Diyanet İşleri Başkanlığında 35 milyon, Kızılay hesabında da 64 milyon 400 bin TL'dir, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla, yani bugün itibarıyla. Şu ana kadar deprem için, acil yardım ödenekleri de dahil olmak üzere gönderilen konteyner vs., toplamda 646 milyon TL'dir.Bundan sonrasıyla ilgili esas büyük maliyet kalıcı konutlarla ilgili olacaktır. Salı günü Başbakanımız partimizin gurup toplantısında bir miktar daha bu konulara değinecek. Orada Van ile de ilgili açıklamaları olacak, onları başbakanımız açıklasın istiyoruz.Şunu tekrar ifade ediyorum: Van, Erciş köyleri deprem sonrası doğrusu konteynere geçme safhası hepimizi biraz daha rahatlattı, daha sıcak bir mekan, belli ihtiyaçlar içinde karşılanıyor, ama esas rahatlama kalıcı konutları, pırıl pırıl o siteleri Vanlılara, depremzedelere teslim ettiğimizde esas sevincimiz o zaman olacak. Hiçbir şey aksamayacak, üniversite eskisi gibi güçlü olacak, eğitim hayatı başlıyor, bütün konular bizim elimizde. Vanlı hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz bundan emin olsunlar, hepimiz sürekli değerlendirmeler içindeyiz. Şehircilik Bakanımız burada daha çok çalışacak. Van'ın daha cazip şehir haline gelmesi için daha değişik projelerimiz olacak.''Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Atalay, bir gazetecinin Irak sınırındaki olayla ilgili sorusu üzerine, bugünkü haberlerin Van ve depremle ilgili olmasını istediğini belirterek, ''Orayla ilgili bir-iki cümle söylersem depremin yerine o geçecek. Başka bir zaman size o konuda söyleyeceğim çok şey var. İnşallah çok şey yapacağız orada. Ben 1 hafta sonra tekrar gideceğim. Çalışıyor Valimiz. Orada vatandaşlarımızla ilgili yapılacak boyutlar var onları yapacağız'' diye konuştu.