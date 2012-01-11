-Van'da okullarda cumartesi günleri de eğitim verilecek VAN (A.A) - 11.01.2012 - Van Valisi Münir Karaloğlu, deprem sebebiyle Van, Erciş ve diğer ilçelerde eğitime ara verilmesi nedeniyle meydana gelen ders kaybının giderilmesi için 6 Şubattan itibaren cumartesi günleri de eğitim verileceğini bildirdi. Valilikte basın toplantısı düzenleyen Vali Karaloğlu, 23 Ekim ve 9 Kasımda meydana gelen depremlerin ardında zorunlu olarak bir süre eğitime ara verdiklerini ifade ederek, il merkezi ile Erciş'te 10, diğer ilçelerde ise 6 hafta eğitim verilemediğini hatırlattı. Vali Karaloğlu, İlköğretim Kurumları Yönetmenliği'nin 50 ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmenliği'nin 37. maddesi gereği ders yılı içerisinde doğal afet, salgın hastalık ve doğaüstü benzeri olaylardan dolayı yapılamayan dersler için yoğunlaştırılmış yetiştirme programları uygulanacağını, programların çalışma saatlerinde ve dışında program yaptırılarak tamamlanacağı söyledi. Valilik olarak kentteki koşulları dikkate alarak birtakım tedbirler aldıklarını ifade eden Karaloğlu, tedbirleri şöyle açıkladı: ''İlk olarak 21 Ocakta başlanacak yarıyıl tatili Van ve ilçelerinde kullanmayacağız. 3 Şubatta öğrencilere birinci dönemin karnesini vereceğiz. İkinci dönem eğitim ve öğretime 6 Şubatta başlanacak. 6 Şubattan itibaren yıl sonuna kadar bütün ilçelerde cumartesi günleri eğitim ve öğretime devam ederek haftada 6 gün eğitim yapmış olacağız. 1 Marttan itibaren ise merkez ve Erciş'teki okullarda her gün birer saat dersleri uzatacağız. Bu ilave zamanın nasıl kullanılacağını ve ders programlarını okul müdürleri belirleyecek. Bu süre zarfında öğretmenlere ilave olarak girdikleri ders saatlerinin ücretleri ödenecek.'' Karaloğlu, bir soru üzerine, Van'da hasarlı olduğu için kullanılmayan okulların ikinci dönem de kullanılmayacağını söyledi. Çok sayıda prefabrik okulun da devreye gireceğini hatırlatan Karaloğlu, ''İnşaatı devam eden, yeni başlayan ve başlayacak olanlar var. Devreye girdikçe prefabrik okulları da yedek olarak kullanacağız'' dedi.