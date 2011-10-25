-Van'da okullar bayram sonrasına kadar tatil ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'da bayram sonrasına kadar eğitime ara verildiğini, okulların 14 kasım 2011 Pazartesi günü açılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dinçer'in, okulların açılacağı tarihle kurban bayramı tatilinin birbirine yakın olması göz önüne alınarak eğitimin etkinliğini sağlamak amacıyla okulların tatil süresinin uzatıldığını açıkladığı kaydedildi. Buna göre, okulların 14 Kasım 2011'de yeniden eğitim öğretime açılacağı, ancak dönem sonrasında eğitim öğretimde kaybedilen zaman telafi edileceği bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bakan Dinçer, şu ana kadar elimize ulaşan bilgilere göre Van Merkez'de 6, Erciş ilçesinde de 24 öğretmenimizin deprem esnasında hayatını kaybettiğini açıkladı. 9 öğretmenimizin de yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Dinçer, merhum öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diledi. Yaralılara acil şifa dileklerini iletti. Bakan Dinçer, deprem bölgesinde sadece bir okulumuzun tamamen yıkıldığını ancak çok sayıda hafif hasarlı eğitim ve öğretim kurumu olduğunu belirtti. Dinçer, okulların kapalı olduğu zaman zarfında hem hasar tespitinin yapılması hem de bu sürenin verimli kullanılarak okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi için 37 mühendisin Van'a gönderildiğini ifade etti ve gerekenlerin yapılması için talimat verdi.''