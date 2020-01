Van'da okul servisi sürücülerine eğitim verildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN\'da öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Van Valisi Murat Zorluoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici\'nin talimatıyla kentteki okul servis araçları denetim altına alındı. Bu kapsamda okul servis şoförlerine eğitim verildi. Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, Trafik Denetleme Şube Müdürü Taner Emre ve Ekipler Amiri Atilla Erdem\'in katıldığı eğitimde, okul servislerinin yaptığı ihlallerin ve karıştıkları trafik kazalarının önlenmesinde kurallara uymanın önemi anlatıldı.

Yaklaşık 100 servis şoförünün katıldığı eğitimde, yoğun trafikte öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarının sağlanmasıyla ilgili bilgiler verilirken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek de şoförlerin kurallara uyması konusunda uyarılarda bulundu. Dilek, insanların güvenliği için sürekli olarak denetimler yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Bizim asıl görevimiz vatandaşımıza hizmet etmektir. Hizmeti yaparken önceliğimiz kalitedir. Hepimiz üzerimize düşen görevi yaparsak, kaliteli bir hizmet sunmuş oluruz. Eğitimlerde söylenenler kulak arkası edilecek şeyler değil. Sizler araçlarınızla can taşıyorsunuz. Sizin yapacağınız bir kaza, çok farklı sonuçlar doğurur. Bilinçli davranılırsa sorun yaşanacağını sanmıyorum. Biz ceza yazmak için bu görevi yapmıyoruz. Ama ceza bir eğitimdir. Hatanızı ve eksiğinizi gidermeniz için bir uyarıdır aslında. Trafik kültürü çok farklı bir şeydir. Biz trafik kültürünü geliştireceğiz. Kurallara uymak bir kültürdür. Önemli can ve can güvenliğidir. Giden canları geri getirmek maalesef mümkün değil. Onun için mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Ölümlü kazaların nedenine bakıldığında en önemli neden hızdır. Kurallara uyduğunuz sürece ne cana zarar gelir ne de mala zarar gelir. Trafik kültürünü yakalayabilirsek, ölümlü kazaların önüne geçmiş oluruz.\"

Eğitimin sonunda söz alan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.



