Van'da 'Okul Güvenliği' uygulaması

VAN,(DHA) - VAN\'da \'Okul Güvenliği\' uygulamasında, 2 bin 918 araç kontrol edilirken, 5 bin 702 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, evrakı eksik olan 3 araç trafikten edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri için, araçlarda ve şüpheli kişiler üzerinde kontroller yaptı. 72 ekip ve 445 personelle yapılan \'Okul Güvenliği\' uygulamasında, 2 bin 918 araç kontrol edilirken, 5 bin 702 kişinin kimlik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, evrakı eksik olan 3 araç, trafikten edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada benzer uygulamaların çocuklarımızın güvenliği için eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği belirtildi.

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