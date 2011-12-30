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Van'da öğretmenlerin yaşam koşulları yok

2 Ocak'ta dersbaşı yapmak için Van'a gelen 5 bin öğretmen, konteynir, yatakhane ve çadırlarda zor şartlara mahkûm edildi. Yatakhane sınıflar ısınmıyor.

30 Aralık 2011 02:00


T24 - 2 Ocak'ta dersbaşı yapmak için Van'a gelen 5 bin öğretmen, konteynir, yatakhane ve çadırlarda zor şartlara mahkûm edildi. Yatakhane sınıflar ısınmıyor. Yemek yapacak imkanın olmadığından masraflar artmış. Tuvalet sayısı az. 3 gün banyo sırası bekleyenler var.

Van'da üşümeli eğitim

Radikal gazetesinde yer alan haber göre; Van’da 2 Ocak’ta ders başı yapacak öğretmenler dertli: “5 bin  öğretmen geldi ama 1 tane öğretmen öğrencilere ne anlatacağını düşünmüyor. Barınma, yiyecek, banyo ve lavabo, bu ihtiyaçlarını giderme peşinde tüm öğretmenler!”

Van’da okulların açılması 3 kez ertelendikten sonra 2 Ocak’ta ders başı yapılacak dendi. Öğretmenler 26 Aralık’ta Van’a geri geldi. Kimi 60 kişilik gruplar halinde anaokullarına, kimi konteynirlere kimi TOKİ evlerine yerleştirildi. Ancak şartlar bir hayli sıkıntılı. Bostaniçi Lisesi’nde çalışan bir öğretmen, anaokulunun yatakhane yapılan sınıfında koşulları anlatıyor:

40 kişiyiz, 1 banyo, 1 tuvalet var. Cezaevi şartları gibi, tek farkımız, biz dışarı çıkabiliyoruz. Yemeğimizi burada yapamadığımız için dışarıda yiyoruz. Masraflarımız iyice arttı. Biz bekârız. Evlilerin hali daha zor. Onlara yer de tahsis etmediler. Her fedakârlığa hazırız ama lüffen buranın sorunları için çözüm üretmesinler. Eksikler çok.


Barzani Konutları’nda konteynirde kalan bir diğer öğretmen:

4 kişi birlikte kalıyoruz. Evlerimiz hasarlı ama eşyalarımız içinde olduğu için yine de kira isteniyor. 1 tane öğretmen öğrencilere ne anlatacağını düşünmüyor. Barınma, yiyecek, banyo ve lavabo, bu ihtiyaçlarını giderme peşinde tüm öğretmenler. Erkek olduğumuz için koşullara direnebilme şansımız var. Kadınlar hüngür hüngür ağlıyor. TOKİ konutlarına yerleştirilen öğretmenlerin de doğalgazı yok. Bir odaya 10 kişi yerleştiriyorlar. Şehirde müstakil sobalı evlerin kirası 500-600’e çıktı. TOKİ’de 1000 TL’ye yükseldi. Eğitim öğretime hazır ortam yok.


‘Şükret, çadırda değilsin’

İskele Anaokulu’nda barınan 62 kadın öğretmenden biri de çok üşüdüklerini anlatıyor:
“Elektrik sobası yakıyoruz. Sadece bir banyo var, bir elektrikli şofben konulmuş . Ama şalter attığı için suyu az açıp banyo yapıyoruz. 3 gündür daha bana sıra gelmedi. Ranzalarımız var ama dolaplarımız yok. Herkesin valizleri ortada. Yemek sıkıntımız var. Çocukların tuvaleti yetişkinlere uygun düzenlenmediği için kullanamıyoruz. Taleplerimiz ‘Siz şükredin ki çadırda değilsiniz’ diye cevaplanıyor.Çalışmamak yönünde niyet taşımıyoruz ama hiçbir şey hazır değil.”



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