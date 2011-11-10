-Van'da öğretmenler 1 Aralıkta göreve başlayacak ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, dün Van'da meydana gelen depremin ardından ildeki okulların açılmasının ertelenmesine bağlı olarak, 14 Kasım 2011'de yapılması planlanan ''İlk Dersi Sen Ver'' programının iptal edildiğini bildirdi. Öte yandan, Van'a atanan 800 öğretmenden göreve başlamayanların göreve başlama tarihi de 1 Aralık'a kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da ve Erciş ilçesinde Türkiye'yi yasa boğan depremden sonra eğitim öğretimin 14 Kasım 2011 tarihine kadar ertelenmesine karar verildiği anımsatıldı. Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen deprem nedeniyle resmi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere elektronik ortamda kurayla 2 Kasım 2011'de 800 öğretmenin atamasının yapıldığı, listesi ve atama kararnamelerinin Van'a gönderildiği de anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Atanan öğretmenlerden tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyenlerin, 14 Kasım 2011 tarihi itibariyle göreve başlatılması bildirilmiş, ancak 9 Kasım 2011'de meydana gelen ikinci bir deprem nedeniyle Van ilinde eğitim öğretim 5 Aralık 2011 tarihine kadar ertelendiğinden 2 Kasım 2011 tarihinde atanan öğretmenlerden göreve başlamayanların göreve başlama tarihleri 1 Aralık 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.''