Van’da öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: 11 ölü, 4 yaralı

Van - Erciş Karayolu'nda bugün saat 08.30'de kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Habertürk'ün haberine göre Erciş ilçesinden Van'a gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 HC 593 plakalı yolcu minibüsü, Erciş-Van karayolunda karşı yönden gelen 06 DL 2741 plakalı kamyonla çarpıştı.

Vali İbrahim Taşyapan, Erciş-Van karayolundaki kazanın kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana geldiğini söyledi.



Taşyapan, "Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İlk aldığımız bilgiye göre, minibüste Van'da sınava girmek için gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu yönündeydi. Ekiplerimiz kazanın yaşandığı bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaralılar hastanelere kaldırıldı" diye konuştu.