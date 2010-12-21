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Yaşam

VAN'DA ÖĞRENCİLER SİNEMA İLE TANIŞIYOR VAN (A.A)

21 Aralık 2010 13:19

-VAN'DA ÖĞRENCİLER SİNEMA İLE TANIŞIYOR  VAN (A.A) - 21.12.2010 - Van'da hiç sinemaya gitmemiş öğrencilere, Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezleri ağı desteğiyle hazırlanan ''Avrupa Çocuk Filmleri Festivali'' kapsamında film izleme imkanı sunuluyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (VATSO) bünyesindeki AB Van Bilgi Merkezince, terör nedeniyle göç eden ailelerin yaşadığı mahallelerden seçilen çocuklar, otobüslerle sinema salonuna taşınıyor.  AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinlikle çocukların sinema ile tanışmasını amaçladıklarını söyledi.  Türkiye'de faaliyet yürüten 18 AB Bilgi merkezinin çeşitli etkinlikler düzenlediğini ifade eden Oruç, şöyle devam etti:  ''Kurulduğumuz günden itibaren toplumun her kesimine yönelik etkinlikler düzenlemekteyiz. Bugün de Avrupa Çocuk Filmleri Festivali'ni başlattık. Çocuklarımızda sinema bilincini oluşturmayı ve kültürel etkileşim içinde olmalarını istedik. Gösterim üç gün sürecek. Bu festival kapsamında bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.'' Öğrencilere, ''Don Kişot Yel Değirmenlerine Karşı'' filmi izlettiriliyor. 

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