-Van'da müteahhidin mal varlığına tedbir konuldu VAN (A.A) - 30.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim'deki depremde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin ailesinin binanın müteahhidi Salih Ölmez hakkında Erciş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı tazminat davası sebebiyle, müteahhidin mal varlığına tedbir konuldu. Yakınlarını kaybeden ailelerin avukatı Mustafa Aladağ, binanın müteahhidi hakkında Erciş Asliye Hukuk Mahkemesi'ne maddi ve manevi toplam 890 bin liralık tazminat davası açtı. Avukat Aladağ, binanın müteahhidinin mallarını kaçırma olasılığını gözönünde bulundurarak, mal varlığına tedbir konulması için mahkemeye talepte bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu talep üzerine mahkeme müteahhit Salih Ölmez'in taşınır ve taşınmaz mallarına, araçlarına, banka hesaplarına, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına tedbir kararı uyguladı. Deprem olağanüstü bir durum ve büyük üzüntüler ve acılar yaşattı. Böyle zamanlarda hakimler daha hassas davranarak tedbir kararını daha rahat verebilmektedirler. Van depreminde yaşamını yitiren ve uzun yıllar çalışarak satın aldığı aldığı dairesi elinden gidenlerin açacakları bütün davalarda hakimlerin çok rahatlıkla tedbir kararı verebileceklerini düşünmekteyim.'' Aladağ, binanın müteahhidinin yanı sıra Erciş Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da dava açtıklarını belirterek, ''Depremde yıkılan binaların enkazında kalarak yaşamlarınını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar, yıllarca çalışıp aldığı dairesi standart dışı yapıldığı için yıkılan kişiler, ilgili belediyeye, binayı yapan müteahhide, projeyi çizen inşaat mühendisine, statik proje müellifine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı tüm zararlarının karşılanması için dava açabilirler'' diye konuştu.