Van'da mozatla güçlendirilmiş 150 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında, terör örgütü PKK\'nın el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı mazotla güçlendirilmiş 150 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Erciş İlçesi\'nin kırsalında sürdürülen \'Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Ercilli Operasyonu\' sırasında, terör örgütü PKK\'nın kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta teröristlerin el yapımı patlayıcı yapımında kullandıkları mazotla güçlendirilmiş 150 kilo amonyum nitratla birlikte 1 kürek, 1 piknik tüpü, 1 çapa, 2 siyah renkli poşu, 1 şemsiye, cam kavanoz, demlik ve güneş paneli ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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