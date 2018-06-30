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Van'da minibüsteki 46 kilo kilo eroine 3 gözaltı

VAN,(DHA)- VAN'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir minibüste 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi

30 Haziran 2018 15:50

VAN,(DHA)- VAN\'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir minibüste 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari\'den temin edilen uyuşturucunun Van\'a sevk edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale KOM timi ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında Başkale ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde şüpheli minibüs durdurularak arama yapıldı. 
Uyuşturucu madde arama köpeği \'Barut\' un da katıldığı arama çalışmalarında aracın tabanına gizlenmiş 92 paket halinde toplam 46 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili minibüs içerisinde bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

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