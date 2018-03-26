Van'da minibüs şarampole yuvarlandı, aynı aileden 9 kişi yaralandı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN’ın Gürpınar ilçesinde,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit ve Kuşdağı Mahallesi arasında meydana geldi. Necmettin Toson yönetimindeki 61 TD 554 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Sel, Aymirhan, Asmin, Rıfat, Asker, Necmettin, Fehime, Feyruz ve Ali Toson yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşurma başlattı.